Почти 60% средств бюджета Заполярья на 2024 год направят на социальную сферу

Также на 3,3 млрд рублей увеличится финансирование строительной сферы и на 4,9 млрд рублей бюджет развития транспортной системы региона

МУРМАНСК, 30 октября. /ТАСС/. Власти Мурманской области закладывают в бюджете на 2024 год почти 60% расходов на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. На эти сферы также планируется увеличить затраты в сравнении с бюджетом этого года, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Коротко о параметрах бюджета Мурманской области на 2024 год. Почти 60% расходов предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что финансирование этих сфер в бюджете следующего года планируется увеличить. "На образование - 31,5 млрд рублей, рост на 4,7 млрд рублей к 2023 году. На здравоохранение - 20,9 млрд рублей, рост на 1,6 млрд рублей к 2023 году. На социальную поддержку - 21,6 млрд рублей, рост на 1,2 млрд рублей к 2023 году. На спорт расходы - 3,5 млрд рублей, рост на 1,6 млрд рублей к 2023 году", - уточнил Чибис.

Также на 3,3 млрд рублей (до 15 млрд рублей) увеличится финансирование строительной сферы и на 4,9 млрд рублей (до 15,5 млрд рублей) бюджет развития транспортной системы региона. Планируется почти на треть увеличить и расходы на благоустройство городской среды - до 1,5 млрд рублей.

"В бюджете заложены деньги на наше беспрецедентное решение об индексации заработной платы на 7,9% для работников "неуказных" категорий с 1 января 2024 года, на доведение до МРОТ, установленного президентом на 2024 год. Для Мурманской области он составит 44,2 тыс. рублей. К слову, это в 2,3 раза выше, чем в среднем по России. На поддержку муниципальных образований в размере 41,5 млрд рублей", - заключил Чибис, отметив, параметры бюджета будут обсуждаться на фракциях с депутатами Мурманской областной думы.