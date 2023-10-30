В Вологодской области направят на бюджет развития 66 млрд рублей за три года

Речь идет о содержании, строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте автодорог и мостов

ТАСС, 30 октября. Правительство Вологодской области утвердило проект бюджета региона на предстоящие три года. Так называемый бюджет развития области составит 66 млрд рублей, сообщила заместитель губернатора, начальник департамента финансов Татьяна Голыгина.

"Беспрецедентный объем бюджетных средств будет направлен на развитие дорожного хозяйства. В предстоящие три года на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автодорог и мостов будет направлено более 62 млрд рублей (в 2024 году - 24,6 млрд рублей). В целом так называемый бюджет развития в предстоящем трехлетнем периоде превысит 66 млрд рублей, в том числе в 2024 году - 35 млрд рублей", - сообщила замгубернатора на оперативном совещании областного правительства.

В 2023 году ожидается достичь планки по собственным доходам успешного для региона 2021 года. Собственные доходы будут поступательно расти со 102,8 млрд рублей в 2022 году до 117,2 млрд рублей в 2026 году. Расходы областного бюджета за счет собственных источников составят в 2024 году 126,4 млрд рублей с ростом к уровню текущего года на 7,9 млрд рублей, или на 6,8%. Бюджет сохранит социальную направленность, на эти цели будет выделено 77,4 млрд рублей, или 56,6% от всего объема расходов.

На реализацию национальных проектов в предстоящие три года направят 45,3 млрд рублей, в том числе на проект "Безопасные качественные дороги" - 30,4 млрд рублей, проект "Жилье и городская среда" - 3,6 млрд рублей, на оказание финансовой поддержки семьям при рождении детей в ходе нацпроекта "Демография" - 3,2 млрд рублей. Продолжат оказывать помощь всем базовым отраслям экономики - сельскому хозяйству, дорожному, лесному и другим. На эти цели в предстоящие три года направят 84 млрд рублей, или 26% от общего объема расходов (в 2024 году - 35 млрд рублей). Планируется ввести новые меры поддержки аграриев, сообщила замгубернатора.

Как отметил губернатор Олег Кувшинников в своем Telegram-канале, банковские кредиты в этот трехлетний период не планируются. Госдолг снизят с нынешних 16,5% до 11,7% от собственных доходов. "Объем госдолга будет сохранен на экономически безопасном уровне. К концу 2026 года он не превысит 11,7% от собственных доходов бюджета и будет состоять исключительно из кредитов из федерального бюджета", - дополнила замгубернатора.

Доходы бюджета на 2023 год составят 115 млрд рублей, расходы - 141 млрд, дефицит - 26 млрд.