В Карелии представили бюджет на 2024 год с профицитом в 1,7 млрд рублей

По данным Минфина, основным приоритетом станет обеспечение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 октября. /ТАСС/. Минфин Карелии представил на заседании правительства республики проект бюджета региона на 2024 год, запланировав профицит в 1,7 млрд рублей, сообщается на странице министерства в соцсети "ВКонтакте".

"Согласно проекту доходы бюджета в 2024 году предусмотрены в сумме 68,7 млрд рублей, расходы - 67 млрд рублей. Профицит составит 1,7 млрд рублей", - сказано в сообщении.

В последний раз бюджет республики с профицитом принимали на 2022 год. На 2023 главный финансовый документ принимали уже с дефицитом, который в первой редакции составил 3,8 млрд рублей. При этом доходы были выше показателей проекта бюджета на 2024 год на 9,1% и составляли 75,5 млрд рублей, а расходы - на 15,5% и составляли 79,3 млрд рублей.

Правительство республики одобрило проект закона о бюджете. Общий объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 45,6 млрд рублей, федеральные трансферты предусмотрены в размере 23,1 млрд рублей. Окончательные объемы федеральной поддержки станут известны в ходе рассмотрения и принятия проекта федерального бюджета.

По данным Минфина, основным приоритетом станет обеспечение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. Около 5,7 млрд рублей предусмотрено на уплату страховых взносов обязательного медицинского страхования неработающих. Еще 10,5 млрд рублей будет направлено на реализацию 11 национальных проектов. Расходы дорожного фонда сформированы в сумме 12,8 млрд рублей.

На реализацию адресной инвестиционной программы Минфином предусмотрено 5 млрд рублей, основной объем направят на завершение строительства объектов в рамках федеральных проектов и программ. Кроме того, районы и округа получат трансферты из регионального бюджета в сумме 16,5 млрд рублей.