Мосгосэкспертиза присвоила рейтинг А2 группе компаний "ЕКС"

Процедуру рейтингования учитывают при осуществлении закупок, связанных со строительством и проектированием в столице, отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московская государственная экспертиза (Мосгосэкспертиза), подведомственная комитету Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), присвоила высокий уровень надежности АО "ГК "ЕКС". Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

"Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева сообщила о результатах рейтингования одной из крупнейших организаций на строительном рынке Москвы и России - акционерного общества "Группа компаний "ЕКС". В категории "Генеральный подрядчик" компании был присвоен рейтинг А2: очень высокий уровень надежности", - говорится в сообщении.

Как уточнила Яковлева, слова которой приводит пресс-служба, независимая оценка компаний московского и российского строительного сектора проводится на базе Мосгосэкспертизы с 2018 года. "Процедура рейтингования учитывается при осуществлении закупок, связанных со строительством и проектированием в столице, в соответствии с постановлением правительства Москвы "О системе закупок города Москвы". Так, оценка рейтинга является одним из положительных критериев для выбора подрядчика при исполнении госзаказов. Она свидетельствует об уровне организованности работы и финансовой стабильности, о качестве реализуемых работ и благонадежности компании", - объяснила глава ведомства.

Как добавили в пресс-службе, система оценки компаний строительной отрасли ГАУ "Мосгосэкспертиза" включает в себя порядка полусотни критериев, относящихся к различным сферам деятельности организации. Специалисты оценивают компанию всецело: производственные и внутренние хозяйственные циклы, финансовое состояние и уровень компетентности, опыт и квалификацию сотрудников. Так, банки, акционеры, органы власти и, общество в целом, могут познакомиться с контрагентом и заблаговременно оценить его конкурентоспособность на современном рынке.

"В будущем система рейтингования станет основой для взаимодействия и сотрудничества структур всех уровней и еще более весомым аргументом при принятии решений о сотрудничестве с контрагентом", - резюмировала Яковлева.

О компании

АО "ГК "ЕКС" - генподрядная организация, управляющая крупными строительными проектами с 1970 года. Она выполняет полный комплекс работ, начиная от этапа проектирования объекта, завершая сдачей объекта в эксплуатацию. За время работы ГК "ЕКС" реализовано более 2 тыс. проектов, в числе которых проектирование и строительство объектов, обеспечивающих создание и развитие комфортной городской среды, модернизация социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, реализация приоритетных национальных проектов. Штатная численность компании по состоянию на 31 июля 2023 года составляет 7 тыс. сотрудников.

Присвоенный Мосгосэкспертизой рейтинг АО "ГК "ЕКС" подтверждает, что организация является надежным и ответственным участником строительного рынка, обладает необходимыми компетенциями, финансовыми и материально-техническими ресурсами для выполнения строительных проектов качественно и с соблюдением всех заявленных сроков.