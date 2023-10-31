Белоруссия продлила запрет на ввоз машин Skoda и косметики Nivea до конца 2024 года

Постановление вступает в силу с 5 ноября

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Белоруссия продлила до конца 2024 года запрет на ввоз и реализацию в стране продукции компаний нескольких стран, которые ввели санкции в отношении юридических и физических лиц республики. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года № 240 "О применении специальных мер", - говорится в документе, который предписывает МИД, министерству антимонопольного регулирования, Государственному таможенному комитету и другим заинтересованным сторонам принять необходимые меры по реализации постановления. В силу постановление вступает с 5 ноября.

В начале мая Совмин продлевал действие пунктов 2 и 4 постановления, которые предусматривают установление перечня запрещенных товаров и исключения из него, на полгода.

Указ президента Белоруссии от 30 марта 2021 года "О применении специальных мер", на основании которого впоследствии было принято соответствующее постановление правительства, предусматривает введение запрета на ввоз в страну и реализацию на ее территории товаров из стран, применивших санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц. В Совмине отмечали, что перечень таких товаров установлен "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа". В список в том числе включены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast). Действие постановления правительства не распространяется на внесенные в перечень товары, ввозимые в Беларусь для личного пользования, а также транспортные средства, зарегистрированные в государствах - членах Евразийского экономического союза или временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования.

Действие постановления Совмина от 23 апреля 2021 года продлевалось белорусским правительством в ноябре того же года, а также в мае и ноябре 2022 года.