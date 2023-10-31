Доходную часть бюджета Чукотки на 2023 год увеличили на 14,3 млрд рублей

Как сообщили в департаменте финансов, экономики и имущественных отношений региона, дополнительные средства планируют направить на выполнение социальных гарантий

ТАСС, 31 октября. Доходная часть бюджета Чукотского АО на 2023 год увеличена на 14,3 млрд рублей, расходная выросла на 15,3 млрд. Такое решение приняли депутаты Думы Чукотки, сообщили ТАСС в окружном департаменте финансов, экономики и имущественных отношений.

"План по доходам был увеличен на 14,3 млрд рублей, расходная часть выросла на 15,3 млрд руб. Планируется, что дополнительные средства будут направлены на выполнение социальных гарантий, в том числе перед участниками СВО и членами их семей", - сказали в профильном департаменте.

Рост доходов планируется в числе прочих поступлений за счет налогов на прибыль организаций. Таким образом, общие доходы окружного бюджета в 2023 году превысят 57 млрд рублей, дефицит составит около 1 млрд рублей.