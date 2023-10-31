В Иркутске запустят производство акриловых грунтов и красок

Стоимость проекта составляет 11,5 млн рублей

ИРКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Иркутская компания запустит производство акриловых грунтов и красок. За первые пять лет работы предприятие намерено выпустить свыше 2,2 млн кг продукции, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Цех по выпуску водно-дисперсионных красок и грунтов появится в Иркутске благодаря господдержке. Наблюдательный совет областного Фонда развития промышленности одобрил заявку компании "СО-единение" на льготный заем в размере 5,5 млн рублей. Эти средства предприятие планирует направить на приобретение необходимого оборудования. После его установки компания начнет выпускать акриловые грунты и краски. <…> За пять лет пользования займом предприятие выпустит свыше 2,2 млн кг готовой продукции", - говорится в сообщении.

Специалисты регионального Фонда развития промышленности проанализировали спрос на такую продукцию. По их оценке, в ближайшие пять лет он вырастет на 12,5%. А после ухода с российского рынка зарубежных производителей у отечественных компаний стало больше возможностей занять этот сегмент.

Общая стоимость инвестиционного проекта с учетом займа составляет 11,5 млн рублей. На заемные средства компания планирует установить промышленные линии по производству шпаклевок, грунтовок, красок, пропиток, эмалей и жидких резин, а также упаковки для них.

Компании "СО-единение" зарегистрирована в августе 2023 года в Иркутске. Основным видом деятельности является производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.