В Новосибирской области заключили концессию на строительство комплекса переработки ТКО

Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 3,2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. В Новосибирской области заключили концессионное соглашение с муниципальным предприятием "Спецавтохозяйство" на строительство Левобережного комплекса по переработке ТКО в Новосибирской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В правительстве Новосибирской области 31 октября подписали концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации Левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов - КПО "Левобережный", планируемого к размещению на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района", - говорится в сообщении.

Предприятие выиграло открытый конкурс за счет лучших предложенных условий - переработки 78% отходов. Строительство комплекса начнется после проведения комплексных инженерных изысканий на земельных участках и прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации. Ввод в эксплуатацию новых комплексов по переработке ТКО в регионе позволит прекратить захоронение мусора на старых полигонах - "Хилокском" и "Гусинобродском", ресурс которых практически исчерпан, и рекультивировать их.

О соглашении

По данным министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, объем инвестиций МУП "Спецавтохозяйство" в создание концессионного объекта составит более 3,2 млрд рублей. Комплекс рассчитан на годовой прием 300 тыс. тонн ТКО. "Ввод в эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке отходов с момента регистрации всех договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства концессионного объекта, - 24 месяца", - говорится в сообщении.

"Параметры концессионного объекта позволят сортировать 100% отходов, поступающих на комплекс, а применяемые на комплексе технологии: выборка вторичных материальных фракций из ТКО и КГО, компостирование органической части ТКО, изготовление RDF-топлива, применение в хозяйственных целях щепы и вторичного щебня - снизят захоронение поступающих отходов в пять раз, до 22%. Соответственно, полигон будет малой частью концессионного объекта, где будут захоранивать "сухие хвосты" - отходы, которые в настоящее время невозможно включить в замкнутый цикл экономики", - приводит пресс-служба комментарий директора МУП "Спецавтохозяйство" Андрея Зыкова.

В мае 2022 года МинЖКХ региона расторгло заключенное в 2016 году соглашение о строительстве мусороперерабатывающих комплексов с компанией "Экология - Новосибирск". Их планировалось построить до 2019 года в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском. Однако последняя площадка была отвергнута по экологическим соображениям. Власти пытались изменить соглашение и подобрать другой участок, но попытки были заблокированы ФАС. Соглашение много лет было предметом критики со стороны депутатов Заксобрания Новосибирской области, так как его реализация затягивалась.

Прием заявок на строительство двух мусоросортировочных комплексов начался 13 октября 2022 года. На него подали заявки три организации: муниципальное предприятие Новосибирска "Спецавтохозяйство", Новосибирский картонно-бумажный комбинат и оренбургское ООО "Орбита". 12 января в пресс-службе министерства ТАСС сообщили, что конкурс приостановили из-за жалобы в УФАС. По данным местных СМИ, жалобу подал НКБК, который не был допущен к участию в торгах, потому что профильной деятельностью предприятия не является мусоропереработка. ФАС жалобу отклонила.