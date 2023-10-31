31 октября, 06:50,
обновлено 31 октября, 06:52

Fix Price в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 6,4%

Показатель EBITDA ретейлера вырос на 5,8%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price, развивающий сеть магазинов низких фиксированных цен, в третьем квартале 2023 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 6,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года - до 7,447 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA ретейлера вырос на 5,8% и составил 13,903 млрд рублей, выручка повысилась на 6,3% - до 74,519 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 18,7%, оставшись на уровне июля - сентября 2022 года.

Выплата дивидендов

Ретейлер Fix Price  сохраняет планы вернуться к выплате дивидендов и изучает возможные опции, которые будут учитывать интересы всех акционеров, сообщил гендиректор компании Дмитрий Кирсанов.

"Одним из приоритетов для нас остается вопрос дивидендов. Fix Price сохраняет приверженность возврату к выплате дивидендов и сейчас активно прорабатывает возможные опции, которые, принимая во внимание регуляторную среду, учитывали бы интересы всех акционеров", - сказал Кирсанов, слова которого приводятся в сообщении компании об операционных и финансовых результатах за третий квартал. 

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© Информационное агентство ТАСС
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