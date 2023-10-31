ОДК к 2030 году планирует в три раза увеличить выручку от продажи оборудования

Объединенная двигателестроительная корпорация также намерена увеличить прибыль от сервисных услуг для ТЭК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) планирует к 2030 году увеличить выручку от реализации оборудования и сервисных услуг для ТЭК в три раза, до 128 млрд рублей, по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в сообщении компании.

"Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) планирует до 2030 года в три раза увеличить объем реализации индустриальных двигателей и сервисных услуг для них. Согласно прогнозам, ежегодная выручка этого направления достигнет 128 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Основными драйверами роста производства предприятий ОДК станут увеличение доли поставок энергетических агрегатов, переход на сервисную бизнес-модель работы с заказчиками, разработка и вывод на рынок перспективных образцов газоперекачивающего и энергетического оборудования, реинжиниринг и импортозамещение зарубежного газотурбинного оборудования, отмечает компания.

"Сегодня ОДК испытывает повышенный спрос на промышленные газотурбинные двигатели, газотурбинные агрегаты и установки. Наша задача - предложить участникам рынка высокоэффективное отечественное оборудование и современные модели сервиса. Работа в этом направлении ведется успешно. К 2030 году прогнозный показатель реализации оборудования и услуг по ремонту и сервису составляет 128 млрд рублей, что в три раза выше уровня 2022 года. Результат будет достигнут за счет роста реализации полнокомплектных газоперекачивающих и энергетических агрегатов, и расширения предложения сервисных услуг", - сказал гендиректор "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

"ОДК Инжиниринг" - поставщик газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов и энергетических установок диапазона мощности от 2,5 до 118 МВт. Компания осуществляет сервисное обслуживание, капитальные ремонты и сопровождение поставок оборудования по контрактам жизненного цикла. Входит в состав ОДК.