31 октября, 07:00,
обновлено 31 октября, 07:19
Колебания курса рубля

Курс доллара на Мосбирже опускался до 92 рублей впервые с 2 августа

Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Евро опускался до 97,85 рубля, юань находился на отметке в 12,55 рубля

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже опускался до 92 рублей впервые с 2 августа, свидетельствуют данные торгов.

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Этой отметки доллар достиг в 9:59 мск, снизившись на 0,92%.

К 10:12 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 92,195 рубля (-0,71%). В то же время евро терял 0,8%, опускаясь до 97,85 рубля, а юань находился на отметке в 12,554 рубля (-0,68%).

По данным на 10:12 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 221,73 пункта (-0,17%), индекс РТС рос на 0,63%, до 1 101,29 пункта. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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