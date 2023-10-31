Курс доллара на Мосбирже опускался до 92 рублей впервые с 2 августа

Евро опускался до 97,85 рубля, юань находился на отметке в 12,55 рубля

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже опускался до 92 рублей впервые с 2 августа, свидетельствуют данные торгов.

Этой отметки доллар достиг в 9:59 мск, снизившись на 0,92%.

К 10:12 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 92,195 рубля (-0,71%). В то же время евро терял 0,8%, опускаясь до 97,85 рубля, а юань находился на отметке в 12,554 рубля (-0,68%).

По данным на 10:12 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 221,73 пункта (-0,17%), индекс РТС рос на 0,63%, до 1 101,29 пункта.