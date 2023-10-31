Первый производитель рапсового масла в Хакасии получил разрешение на экспорт в КНР

По информации регионального управления Россельхознадзора, Китай также признал предприятие соответствующим фитосанитарным требованиям страны

ТАСС, 31 октября. Первое предприятие из Хакасии, производящее рапсовое масло, получило разрешение на экспорт своей продукции в Китай. Об этом говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

"Первое предприятие, осуществляющее производство рапсового масла в Республике Хакасия, получило разрешение на экспорт своей продукции в Китай. <…> Должностными лицами управления Россельхознадзора проведена аттестация предприятия, осуществляющего производство рапсового масла на территории Республики Хакасия, на предмет соблюдения требований КНР при производстве рапсового масла", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, китайская сторона также признала предприятие соответствующим фитосанитарным требованиям Китая. По данным Россельхознадзора, речь идет о предприятии, принадлежащем местному индивидуальному предпринимателю.

Ранее президент Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич сообщил, что в 2023 году одним из основных драйверов роста экспорта российской зерновой продукции в Китай стал рапс, зафиксирован рост объема поставок более чем в 17 раз.