Государственная публичная научно-техническая библиотека станет узлом блокчейн-сети РЦИС.РФ

По словам главы РЦИС Андрея Кричевского, работа с архивами и библиотечной системой является важной составляющей развития РЦИС.РФ в качестве "реестра реестров"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) присоединится к общественно-государственной блокчейн-инфраструктуре РЦИС.РФ, обеспечивающей управление интеллектуальными правами. Об этом сообщил ТАСС председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский.

"Государственная публичная научно-техническая библиотека России станет участницей общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ. Согласно подписанному соглашению, РЦИС поможет библиотеке развернуть узел сети на ее оборудовании и обеспечит подключение данного узла к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальными правами", - сообщил Кричевский.

Подписи под соглашением поставили Кричевский и гендиректор библиотеки Александр Карауш. По словам главы РЦИС, работа с архивами и библиотечной системой является важной составляющей развития РЦИС.РФ в качестве "реестра реестров".

"В дорожной карте развития сети на 2022-2024 годы запланирована интеграция инфраструктуры с каталогами обязательного экземпляра Российской государственной библиотеки и Госфильмофондом России, а также с Единой государственной системой учета результатов НИОКТР [научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения]. Соглашение с ГПНТБ России позволит вовлечь в широкий научный и деловой оборот огромное число ценных результатов интеллектуальной деятельности, упростит трансфер технологий, снизит издержки сделок с правами", - сказал он.

Как уточняет пресс-служба РЦИС, библиотека сможет пополнять реестр РЦИС.РФ записями об охраняемых объектах авторских прав, содержащихся в ее фондах, о поступающих обязательных экземплярах книг и журналов, приобретенной литературе. Сеть может использоваться в цифровых сервисах, обмене информацией между частными и государственными информационными системами, сборе объективной статистики. Карауш назвал присоединение к РЦИС.РФ закономерным шагом на пути цифровой трансформации библиотеки.

"Мы последовательно работаем над оцифровкой фондов и предоставляем пользователям весь спектр услуг, необходимых при работе с отечественными и зарубежными каталогами научно-технических материалов. Благодаря участию в РЦИС.РФ более чем 8 млн единиц хранения нашей библиотеки будут вовлечены в оборот интеллектуальных прав в цифровой среде, окажутся востребованы в современных технологических реалиях", - цитирует пресс-служба слова Карауша.