На Украине заявили о получении почти $2,8 млрд финансовой помощи в октябре от ЕС и США

В Минфине страны отметили, что Евросоюз выделил $1,6 млрд льготного финансирования, а Соединенные Штаты - $1,15 млрд в виде гранта

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Гранты и льготное финансирование от ЕС и США почти на $2,8 млрд поступили в октябре в бюджет Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

"В октябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $2,8 млрд внешнего финансирования", - говорится в сообщении на сайте Минфина.

В ведомстве добавили, что Евросоюз выделил $1,6 млрд льготного финансирования, а США - $1,15 млрд в виде гранта. "Средства от ЕС - девятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год", - уточнили в министерстве.

По информации Минфина, за десять месяцев 2023 года Киев получил около $35,4 млрд.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк совместно с Минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около $26,6 млрд, из которых приблизительно $6,6 млрд приходится на кредитные средства, а $20 млрд - на грантовые. Отмечалось, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества.