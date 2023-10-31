В Петербурге планируют направить 30 млрд рублей на объекты метро в 2024 году

По словам главы города Александра Беглова, предприятию "Метрострой Северной столицы" предстоит решить вопросы с переоснащением и заменой старого оборудования для того, чтобы выйти на высокие темпы строительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Около 30 млрд рублей планируют направить из бюджета Санкт-Петербурга на новые объекты метрополитена и реконструкцию существующих в 2024 году. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в законодательном собрании, представляя в первом чтении бюджет города.

"В трехлетнем бюджете на новые объекты метрополитена и реконструкцию существующих предусмотрено 93 млрд рублей, из них 30 млрд - в 2024 году. В проекте бюджета, предложенном к первому чтению, основные капиталовложения сосредоточены на двух линиях - это Красносельско-Калининская и Лахтинско-Правобережная", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что для выхода на высокие темпы строительства городской компании "Метрострой Северной столицы" предстоит решить еще несколько вопросов, связанных с переоснащением предприятия и заменой старого, изношенного оборудования. За два года город выделил на модернизацию и замену оборудования 11,5 млрд рублей, добавил он.

"На станции "Путиловская" при разработке грунта уже начали использовать робота-разрушителя, поставлена первая партия бетоносмесителей и грузовых автомобилей с миксерами. Это позволяет повысить скорость", - сказал Беглов. Вместе с тем, по его словам, основную работу можно будет сделать только с включением в процесс новых горнопроходческих щитов и комплексов - они выйдут на сооружение перегонных тоннелей Красносельско-Калининской линии.

"Для нас очень важно создать свою, независимую инфраструктуру для строительства метро, стать независимыми в отношении проектирования", - подчеркнул Беглов.