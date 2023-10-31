"Яндекс ID" запустил возможность входа при помощи картинки

В компании отметили, что это так же безопасно, как и вход с помощью одноразового пароля или сканирования QR-кода, а "Ключ" дополнительно защищает аккаунт от взлома и кражи личной информации

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сервис "Яндекс ID" запустил беспарольный вход по картинке для своих сервисов через приложение "Ключ". Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"Теперь для безопасного входа в сервисы "Яндекса" с помощью приложения "Яндекс Ключ" можно использовать не только одноразовый код или QR, но и картинку - новый беспарольный способ", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что вход по картинкам так же безопасен, как и вход с помощью одноразового пароля или сканирования QR-кода, а "Ключ" дополнительно защищает аккаунт от взлома и кражи личной информации. В пресс-службе пояснили, что для входа можно использовать только собственное мобильное устройство, а при обнаружении подозрительной активности система безопасности "Яндекс ID" ограничивает вход в аккаунт. "На первом этапе новая функциональность доступна аккаунтам "Яндекс ID" со способом входа "Пароль + одноразовый пароль" в "Яндекс Ключе", - добавили в пресс-службе.

"Яндекс ID" - это единый аккаунт для входа в Go, "Еду", "Почту", "Диск", "Кинопоиск", "Музыку", остальные сервисы "Яндекса" и в центр управления личными данными.