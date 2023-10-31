В Сергиевом Посаде запустят производство полимерных материалов

Российской техникой планируют оборудовать три цеха

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Компания ООО "НПП "Спецполимер" построит на территории Сергиево-Посадского городского округа завод по производству полимерных материалов, которые применяются для защиты от коррозии промышленных объектов. Запуск предприятия запланирован на 2026 год, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Для реализации инвестпроекта компания получила земельный участок в рамках программы поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". Общий объем инвестиций составит около 170 млн рублей. Запустить предприятие компания планирует в 2026 году. На новом производстве будет создано порядка 40 рабочих мест для жителей Сергиево-Посадского округа. Сейчас компания выпускает до 1,5 тыс. тонн готовой продукции в месяц. Запуск нового производства позволит увеличить производственные мощности до 3 тыс. тонн", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе пояснили, что новый завод будет принадлежать компании ООО "НПП Спецполимер". На новом предприятии оборудуют три цеха: поликарбамидного покрытия, лакокрасочный и цех отвердителей. В каждом будет установлено оборудование отечественного производства.

"У предприятия уже есть действующая производственная площадка в Хотькове, но для того, чтобы расширить производство и увеличить мощности, нужны дополнительные площади. Благодаря программе "Земля за 1 рубль" компания получила в аренду свыше 2 га земли по льготной ставке и сможет приступить к реализации своих планов. К слову сказать, это уже 11 проект по программе импортозамещения на территории Сергиева Посада", - привели в пресс-службе слова министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой.