МОЭК получила 6,36 млрд рубля прибыли по РСБУ за девять месяцев против убытка год назад

Выручка компании за отчетный период возросла до 117,17 млрд рубля

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам января - сентября 2023 года получила 6,36 млрд рубля чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 153,14 млн рублей чистого убытка годом ранее, следует из материалов компании.

Выручка компании за отчетный период возросла на 5,3%, до 117,17 млрд рубля.

В то же время валовая прибыль увеличилась в 2,9 раза, до 1,9 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 6,34 млрд рубля против убытка в 552 млн рублей годом ранее.

МОЭК выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго". Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии. Основным акционером МОЭК является "Газпром энергохолдинг".