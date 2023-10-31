31 октября, 11:39

Мишустин заявил о планах увеличить финансирование развития Дальнего Востока

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр сообщил, что общий объем средств, зарезервированных для регионов этого округа, превышает 80 млрд рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Финансирование развития регионов Дальнего Востока будет увеличиваться, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на тематической стратегической сессии.

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"В текущем году из федерального бюджета на реализацию этих решений [по развитию Дальневосточного федерального округа] и многих других начинаний в дальневосточных субъектах было направлено более 64 млрд рублей, причем только в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, то есть без учета отраслевых мер поддержки, которые финансируются через целый ряд других инструментов, - сказал глава кабмина. - В будущем году планируем увеличить бюджетные ассигнования".

Мишустин уточнил, что общий объем средств, зарезервированных для регионов этого округа, превышает 80 млрд рублей.

Премьер отметил, что на Дальнем Востоке активно идет обновление производственных мощностей.

"На прошлой неделе правительство расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" в Амурской области. Там будет создан логистический терминал и предприятие по глубокой переработке древесины. На этой неделе такое же решение принято в отношении ТОР "Южная" на Сахалине, где планируется построить рыбоперерабатывающий комплекс, а также верфь, которая станет выпускать пассажирские, прогулочные, туристические суда из современных композитных материалов", - уточнил он, заметив, что соответствующее постановление правительства подписано.

По словам премьера, важно, что за каждым таким документом - конкретные инвестиционные проекты, по итогам выполнения которых в регионах появятся новые рабочие места. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАмурская областьСахалинская областьДальний Восток
© Информационное агентство ТАСС
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