Биржевая цена бензина Аи-95 снизилась более чем на 3%

Она составила 51,963 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" в европейской части России по итогам торгов во вторник уменьшилась более чем на 3%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 снизилась на 3,15%, до 51,963 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел на 1,91%, до 48,497 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля уменьшилась на 0,68%, до 55,301 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 1,84%, до 57,232 тыс. рублей за тонну. Цена зимнего дизеля снизилась на 1,36%, до 70,932 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел на 10,89%, до 20,742 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 4,02%, до 35,08 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 4,48% - до 30,332 тыс. рублей за тонну. Ценовой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) на торгах во вторник не рассчитывался.