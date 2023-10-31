Дефицит бюджета Югры в 2026 году ожидается на 9% выше 2023 года

Доходы бюджета в ближайшие три года составят 332,1 млрд рублей, 337,5 млрд рублей и 337,9 млрд рублей соответственно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило параметры бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры.

По данным властей Югры, согласно последним принятым региональной думой поправкам, доходы бюджета региона в 2023 году запланированы в 363,6 млрд рублей, расходы - около 383,5 млрд рублей, дефицит - порядка 19,8 млрд рублей.

"Характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит в 2024 году - 48,5 млрд рублей, в 2025 году - 19,3 млрд рублей, в 2026 году - 21,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В свою очередь, доходы бюджета в ближайшие три года составят 332,1 млрд рублей, 337,5 млрд рублей и 337,9 млрд рублей соответственно. Расходы - 380,6 млрд рублей, 356,7 млрд рублей и 359,6 млрд рублей соответственно.

Планируется, что бюджет региона будет утвержден на ближайшем заседании думы Югры 29 ноября.