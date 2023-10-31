В Югре ожидают рост ВРП почти на 20% за три года

Он прогонозируется на уровне 8,1 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа прогнозируют рост валового регионального продукта (ВРП) почти на 20% к концу 2026 года, до 8,1 млрд рублей. Об этом говорится в принятом правительством региона проекте закона о бюджете Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Валовой региональный продукт: 2022 год - 6,9 млрд рублей, 2023 год - 6,8 млрд рублей", - сказано в сообщении.

ВРП Югры 2024 года прогнозируется в размере 8,002 млрд рублей, в 2025 году - в 8,023 млрд рублей, а в 2026 году - в 8,1 млрд рублей. Таким образом, за три года он может вырасти почти на 20% к прогнозируемому уровню текущего года.