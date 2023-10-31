Польша предупредила Украину об угрозе блокировки КПП с 3 ноября и до конца года

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что известно о планах польских перевозчиков перекрыть пункт пропуска "Краковец-Корчева"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины получила информацию от коллег из Варшавы о том, что польские перевозчики планируют заблокировать пункты пропуска с 3 ноября и до конца года. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Демченко.

"Такую информацию мы имеем. Сегодня вместе с польской стороной состоялась такая погранично-представительская встреча, на которой они [коллеги из Варшавы] также сообщили, что с 3 ноября может произойти определенный такой strike ("забастовка" в переводе с английского языка - прим. ТАСС). Или же в другой форме она [забастовка] как-то будет происходить и может продолжаться как минимум до конца этого года. Будут ее осуществлять перевозчики, которые хотят каких-то улучшений лично для себя и видят конкуренцию в украинских перевозчиках", - рассказал Демченко в эфире телеканала "Рада".

По его словам, Киев ожидает детальных разъяснений со стороны Варшавы о том, какие действия могут предпринять польские перевозчики. Он уточнил, что в данный момент известно об их планах перекрыть пункт пропуска "Краковец-Корчева". "Такая информация есть и мы продолжаем ожидать разъяснения от польской стороны, чтобы можно было проинформировать участников движения, которые планируют пересекать границу после 3 ноября", - подытожил Демченко.

Утром во вторник Министерство инфраструктуры Украины инициировало встречу с представителями Польши и Еврокомиссии из-за поступающей информации о возможной блокировке пунктов пропуска. Министерство рассчитывает "выработать совместные решения, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы". Ожидается, что встреча пройдет во вторник.

Ранее вопрос экспорта зерна серьезно обострил взаимоотношения Варшавы и Киева, которые с июля обменивались обвинениями. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко защищать свои интересы. В Киеве также называли призывы польских властей ограничить экспорт украинской сельхозпродукции популизмом накануне парламентских выборов в Польше.

В новость внесена правка (16:06 мск) - уточняется должность Демченко в первом абзаце, верно - представитель.