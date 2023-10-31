Страны Африки призвали запретить продажу токсичных отбеливающих кремов

Популярные на континенте средства обычно содержат в себе ртуть, которая снижает защиту кожи

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Группа африканских стран призвала к полному запрету рекламы и продажи ртутьсодержащих косметических средств. Об этом сообщает южноафриканская газета Daily Maverick.

С таким предложением выступили Ботсвана и Буркина-Фасо на встрече стран - участниц Минаматской конвенции о ртути, которая проходит в Женеве (Швейцария) с 30 октября по 3 ноября.

Ртуть широко используется в производстве популярных на африканском континенте отбеливающих кремов. Вещество подавляет выработку пигмента меланина, влияющего на цвет кожи. Однако при длительном использовании таких средств снижается защита кожного покрова от бактерий и грибковых инфекций, а также появляются высыпания и трещины, сообщает издание.

Ранее государства - участники конвенции обязались запретить продажу отбеливающих средств для кожи с повышенным содержанием ртути. Несмотря на запрет, нелегальная торговля косметическими продуктами с высоким содержанием ртути продолжается, в том числе через интернет, подчеркивает газета.