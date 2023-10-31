Узбекистан выделит $1,5 млн для оказания помощи населению сектора Газа

Президент страны Шавкат Мирзиёев сообщил, что средства направлены Ближневосточному агентству ООН

ТАШКЕНТ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что решил выделить $1,5 млн Ближневосточному агентству ООН для оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

"Я решил выделить $1,5 млн Ближневосточному агентству Организации Объединенных Наций для оказания ценной гуманитарной помощи жителям сектора Газа", - цитирует Мирзиёева его пресс-секретарь Шерзод Асадов в Telegram-канале.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселков и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 30 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о "расширении масштаба" сухопутной военной операции в сектор.