На Ставрополье вдвое увеличили финансирование производства баранины в 2023 году

Субсидию на производство этого вида мяса получили 22 сельхозпроизводителя

ПЯТИГОРСК, 31 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направили почти 35 млн рублей животноводам на поддержку производства баранины, это вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

"Овцеводство для Ставропольского края является социально значимой подотраслью, а инструментом ее поддержки служит краевая госпрограмма "Развитие сельского хозяйства". В текущем году на возмещение части затрат на производство баранины в живом весе было направлено 34,9 млн рублей - это вдвое больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году субсидию на производство баранины в полном объеме получили 22 сельхозпроизводителя, просубсидировано 3,4 тыс. т мяса.

По данным пресс-службы, овец в регионе более 1,2 млн голов, основная часть содержится в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Ставрополье имеет мощный потенциал по экспорту баранины, позволяющий охватить ряд стран Ближнего зарубежья. По итогам 9 месяцев текущего года производство баранины увеличилось на 11% и составило 19,4 тыс. т. К 2025 году животноводы нацелены увеличить этот показатель до 31 тыс. тонн.