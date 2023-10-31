Мишустин освободил замминистра цифрового развития Огуряева с должности

Премьер-министр РФ назначил на этот пост директора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры Сергея Цветкова

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Дмитрия Огуряева от должности заместителя министра цифрового развития РФ, назначив на нее директора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры Сергея Цветкова.

"Подписано распоряжение правительства об освобождении от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Огуряева. Должность замминистра займет директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Цветков", - говорится в сообщении Минцифры.

Огуряев работал в Минцифры с 2020 года. Под его руководством был обновлен портал и запущено семейство мобильных приложений госуслуг, у пользователей "Госуслуги авто" появилась возможность предъявлять права и СТС в электронном виде, были введены стандарты оказания цифровых услуг, их мониторинга и сопровождения, на портале появился цифровой помощник "Робот Макс".

Цветков работает в Минцифры более 10 лет, под его руководством были разработаны и реализованы такие сервисы, как запись в школу и детский сад, выплаты для семей с детьми, поступление в вуз онлайн, появился электронный полис ОМС на портале "Госуслуги".

На посту замминистра Цветков будет курировать развитие государственных электронных сервисов, внедрение суперсервисов на портале "Госуслуги" и развитие государственных информационных систем.