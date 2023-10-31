Минфин США запретил денежные операции с нефтегазовой компанией Мьянмы

Также в санкционный список внесли три организации и пять физических лиц из Мьянмы

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США запретило американским гражданам финансовые операции с мьянманской государственной нефтегазовой компанией MOGE, которая связана с военным правительством страны. Кроме того, в санкционный список были внесены три организации и пять физических лиц из Мьянмы, говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

"Действия, которые мы сегодня предприняли совместно с Великобританией и Канадой, продолжают наше коллективное давление на Вооруженные силы Мьянмы и лишают режим доступа к оружию и материалам, необходимым для совершения насильственных действий. Мы все так же привержены тому, чтобы ухудшить тактику уклонения Мьянмы и привлечь режим к ответственности за совершенное насилие", - заявил заместитель министра финансов США Брайен Нельсон.

Запрет вступит в силу с 15 декабря. По утверждению Минфина, нефтегазовая компания приносит наибольший зарубежный доход правительству Мьнямы, которое использует его для закупок оружия и другого снаряжения из-за границы.

В санкционный список попали компании, которые имеют отношение к оборонной промышленности страны, и несколько высокопоставленных чиновников, среди которых начальник Генштаба и министр промышленности Мьянмы.

Схожие рестрикции ввели Великобритания, Канада и Евросоюз.

Военное командование Мьянмы в феврале 2021 года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах.