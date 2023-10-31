В Словакии указали на соответствие транзита газа из РФ через Украину интересам стран ЕС

Официальный представитель компании Eustream Павол Кубик считает имеющим смысл "дальнейшее сохранение действующей схемы снабжения через украинскую газотранспортную систему"

БРАТИСЛАВА, 31 октября. /ТАСС/. Транзит российского газа через Украину в Евросоюз целесообразно сохранить и после 2024 года, так как это соответствует экономическим интересам стран сообщества. Об этом заявил журналистам официальный представитель словацкого оператора национальной газотранспортной системы, компании Eustream, Павол Кубик.

"Украинские представители неоднократно заявляли, что, несмотря на войну и спор по поводу действующего [с РФ] транзитного контракта, они продолжают транзит российского газа из-за необходимости поставлять его в государства - члены ЕС. Продолжение этих транзитных поставок и после 2024 года соответствует экономическим интересам стран ЕС, которые могли бы проявить желание не прерывать их", - сказал Кубик, подчеркнув, что считает имеющим смысл "дальнейшее сохранение действующей схемы снабжения через украинскую газотранспортную систему". "Это тем более [ясно] и в связи с очевидными [значительными] доходами [от транзита российского газа] для самой Украины", - сказал Кубик.

Один из вариантов осуществлять поставки российского газа через Украину после 2024 года, на его взгляд, заключается в привлечении к этому процессу третьей стороны. Она закупала бы у РФ энергетическое сырье прямо на российско-украинской границе, а в ЕС оно следовало бы уже не как российский актив, заявил представитель компании.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов сообщил 29 октября, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

Как заявил ТАСС в начале июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин, Украина в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон ЕС и навредит самой себе.