Росрыболовство сообщило о росте вылова рыбы в России к 1 ноября на 11,2%

Он составил 4,6 млн тонн

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские рыбаки к 1 ноября 2023 года добыли 4,6 млн тонн рыбы, что на 11,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило Росрыболовство.

"К 1 ноября 2023 года российские рыбаки добыли 4,6 млн тонн - на 11,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Основной вклад обеспечивают предприятия Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, где вылов увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 3,5 млн тонн.

Ведомство также сообщает, что к 31 октября вылов тихоокеанских лососей достиг 607 тыс. тонн, что в 2,2 раза выше прошлогоднего показателя. "Этот показатель - второй после рекордного 2018 года за историю наблюдений", - отмечается в сообщении Росрыболовства. При этом итоги лососевой путины будут подведены на Дальневосточном рыбопромысловом совете, который запланирован на вторую половину ноября.

Кроме того, в настоящее время активно идет вылов сардины иваси. Всего выловлено 354 тыс. тонн, что на 92% больше, чем годом ранее.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков ранее говорил, что объем вылова рыбы в России по итогам 2023 года может превысить прогнозный показатель и достичь 5 млн 80 тыс. тонн.