Сбер стал лауреатом премии "Бренд года в России" в двух номинациях

Эксперты оценивали узнаваемость бренда и достижения банка в различных сферах

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сбер стал лауреатом премии "Бренд года в России - 2023" сразу в двух номинациях, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбер стал победителем национальной премии "Бренд года в России - 2023" в номинациях "Финансовые услуги" и "Образовательные услуги" (проект "Школа 21"). Эксперты оценивали узнаваемость бренда и достижения банка в различных сферах", - указано в сообщении.

В номинации "Финансовые услуги" жюри премии оценило человекоцентричный подход банка, его репутацию, качество сервисов, достижения в сфере технологий и устойчивого развития, отметив позиции Сбера в рейтинге Global Most Valuable B2B Brands Index международной компании Brand Finance, где банк в 2022 году занял пятое место среди всех компаний планеты по такому показателю, как сила бренда. По отчету Brand Finance в 2023 году Сбер занял первое место по силе бренда среди банков Европы и четвертое - по стоимости. Кроме того, Сбер активно занимается развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта, также являясь драйвером ESG-повестки и одним из пионеров ответственного финансирования в России.

В номинации "Образовательные услуги" победил проект "Школа 21", который является для Сбера флагманским в индустрии образования по обучению цифровым навыкам взрослых. За пять лет работы школа получила более 400 тыс. заявок на поступление. Сегодня в ней учатся свыше 4 100 участников, более 2 300 человек уже прошли или проходят стажировки, а также успешно трудоустроены в крупнейших IТ-компаниях и стартапах страны.

О премии

Национальная премия "Бренд года в России" - конкурс для всех российских компаний, которым интересно предоставление качественных услуг на рынке и дальнейшее развитие собственного бренда.

Премия стала общественно значимой площадкой для поддержки отечественных производителей и компаний, предоставляющих качественные услуги в различных сферах экономической и социальной жизни России.