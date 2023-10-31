В Новгородской области за год удвоили объем финансовой поддержки бизнеса

Новгородские предприниматели активно пользуются инвестиционными программами "Корпорации МСП"

ТАСС, 31 октября. Объем финансовой поддержки предпринимателей в Новгородской области за последний год увеличился в два раза, превысив отметку в 3 млрд рублей, благодаря участию региона в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Кроме того, динамику обеспечили и меры поддержки "Корпорации МСП", сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Андрея Никитина с генеральным директором корпорации Александром Исаевичем.

"Предприниматели Новгородской области получили с начала года, благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", кредитно-гарантийную поддержку объемом более 3 млрд рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитирует пресс-служба Исаевича.

По его словам, новгородские предприниматели активно пользуются инвестиционными программами "Корпорации МСП". Он также добавил, что по трем льготным программам кредитования из четырех, несмотря на повышения ключевой ставки, условия получения финансирования не изменились. В том числе на прежнем уровне были сохранены ставки по льготной программе кредитования инвесторов, а также высокотехнологичного малого и среднего бизнеса.

Как отметил Никитин, инициативы "Корпорации МСП" позволяют предпринимателям региона подобрать меры поддержки "из обширного меню предложений и найти для себя тот проект, который позволяет добиться успеха, развивать свои компетенции".

"Мы видим новые точки роста. Это туристические проекты, промышленные проекты, которые снова здесь появляются. Это важно, потому что сегодня все, в том числе президент, говорят о том, что очень важно сохранять и возрождать малые города", - приводит пресс-служба слова Никитина.