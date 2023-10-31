Псковская область получит более 200 млн рублей на развитие сельских дорог

ПСКОВ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области получат более 200 млн рублей из федерального бюджета на развитие транспортной инфраструктуры в сельских населенных пунктах, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Протяженность региональных трасс составляет почти 8 тыс. километров. В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. При этом менее 44% дорог региона находятся в нормативном состоянии.

"Почти 204 млн рублей получит Псковская область в этом году на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий. Это первый транш средств, который будет направлен на авансирование работ по реконструкции второго и третьего пусковых комплексов дороги Сиверст - Поречье протяженностью 17 километров. Общая стоимость реконструкции составит более 890 млн рублей", - написал Ведерников.

Он также добавил, что в проекте федерального бюджета на 2024-2025 годы предусмотрено еще более 651 млн рублей на реконструкцию дороги. Окончание работ запланировано в 2025 году. "Ранее, в 2021 году, благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий" была проведена реконструкция первого пускового комплекса этой дороги протяженностью 4,7 километра", - уточнил глава региона.