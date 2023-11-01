Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в ноябре

В перечень вошли упаковщик бортпитания, замдиректора по кейтерингу, инженер по бурению и сварщик, сообщили эксперты сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Замдиректора по кейтерингу, инженер по бурению и упаковщик бортпитания вошли в подборку самых высокооплачиваемых вакансий ноября в России. Специалистам предлагают зарплаты от 345 тыс. до 450 тыс. рублей, следует из подборки сервиса "Работа.ру" (имеется в распоряжении ТАСС).

"До 345 тыс. рублей может зарабатывать упаковщик бортпитания в Москве. Сотрудник будет заниматься упаковкой питания для пассажиров самолетов. Работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта с последующим обучением. Компания предоставляет питание, условия для проживания и спецодежду. Вакансия подразумевает вахтовый метод работы", - говорится в подборке.

Одну из самых высоких заработных плат предлагают заместителю директора по кейтерингу в Мурманске - 450 тыс. рублей. Среди обязанностей сотрудника: организация и контроль услуги по кейтерингу на объектах, разработка договорной документации, заключение договоров. Соискатель должен иметь опыт работы от пяти лет, высшее образование, знать 1С, нормы СанПин, обладать навыками оценки и управления производственным персоналом.

Кроме того, до 410 тыс. рублей предлагают инженеру по бурению. Работник займется инженерно-технологическим сопровождением процесса бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин, будет регулярно взаимодействовать с представителями заказчиков, контролировать работу высокотехнологичного оборудования и выполнять расчеты. В подборку также вошла вакансия помощника капитана (Петропавловск-Камчатский) на период путины с зарплатой от 300 тыс. рублей.

Согласно подборке, от 208 тыс. рублей может зарабатывать сварщик в Перми. Специалисту предстоит выполнять сборку и сварку металлоконструкций. Кандидату важно иметь удостоверение Национального агентства контроля сварки и опыт работы от года.

В Воронеже ищут главного менеджера по лизингу с зарплатой от 200 тыс. рублей. Сотрудник будет заниматься активным привлечением новых клиентов и партнеров, поиском потенциальных покупателей, выстраиванием долгосрочных партнерских взаимоотношений с поставщиками оборудования.