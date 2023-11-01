В ЯНАО стало доступно электронное исполнение контрактов на московском портале поставщиков

ТАСС, 1 ноября. Опыт Москвы по электронному исполнению контрактов масштабируется на другие субъекты Российской Федерации с учетом региональных особенностей. Первым регионом, где реализованы такие возможности, стал Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

"Возможность электронного документооборота для проведения закупок малого объема в Ямало-Ненецком автономном округе реализована посредством интеграции трех систем - непосредственно портала поставщиков, системы электронного документооборота и региональной информационной системы в сфере закупок. Теперь, при формировании потребности заказчики могут устанавливать требование об электронном исполнении с поставщиком, что позволяет упростить документооборот, оптимизирует процедуры составления и приемки закрывающих документов, обеспечивает более надежный контроль сроков исполнения контрактов и оплаты, в целом это сэкономит время и ресурсы обеих сторон", - сказал замруководителя ДИТ Роман Урнышев, слова которого приводит пресс-служба.

Взаимодействие заказчиков и поставщиков в рамках закупок малого объема на портале поставщиков, включая исполнение контракта, реализуется в Москве с помощью системы электронного документооборота (ЭДО) с 2020 года. На ресурсе утверждена единая форма электронных закрывающих документов - универсальный передаточный документ (УПД), составленный в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (ФНС). Этот документ служит одновременно счетом-фактурой и актом приема-передачи, в него автоматически вносятся все сведения о продукции, ее количестве и условиях поставки - название, характеристики, количество и другие необходимые параметры.

"Благодаря электронному документообороту на этапе исполнения контракта участники закупок могут экономить время, снижать затраты и минимизировать ошибки при подготовке документации, кроме того, электронное взаимодействие повышает прозрачность закупочного процесса между сторонами. Столица с готовностью делится опытом и технологичными решениями с другими субъектами РФ - возможность ЭДО для осуществления закупок на портале поставщиков в Ямало-Ненецком автономном округе реализована по запросу уполномоченного органа региона", - отметили в пресс-службе.

Ямало-Ненецкий автономный округ входит в топ-5 наиболее активных субъектов страны, осуществляющих закупки малого объема на портале поставщиков. Теперь у заказчиков ЯНАО есть возможность выбрать, в каком формате получать закрывающую документацию - бумажном или электронном, добавили в пресс-службе.

Как получить документы онлайн

"Чтобы использовать безбумажное взаимодействие с поставщиком, при формировании закупки заказчику необходимо выбрать опцию "Электронное закрытие контракта". Тогда, после выполнения обязательств по контракту, поставщик сможет прямо из личного кабинета портала поставщиков сформировать УПД и направить заказчику через оператора электронного документооборота региона", - уточнили в ДИТ.

Так, заказчик получит документ в личном кабинете региональной системы в сфере закупок, где сможет подписать его с помощью электронной подписи или отправить поставщику на доработку. Такой формат существенно упростит взаимодействие между сторонами контракта, снизит временные затраты на формирование, заполнение и пересылку документов, почтовые расходы, позволит оптимизировать процессы ведения документооборота в компании.

Портал поставщиков zakupki.mos.ru работает в Москве с 2013 года. Он создавался для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает более двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключают около 1,5 тыс. контрактов.