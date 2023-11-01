На Чукотку в рамках северного завоза доставили почти 74 тыс. тонн товаров

В регион также направили почти 540 единиц техники

ТАСС, 1 ноября. Около 74 тыс. тонн генерального груза - товаров для нужд округа доставлено на Чукотку в рамках северного завоза. В настоящее время в порту Анадыря ожидается прибытие последнего в этом сезоне сухогруза "Капитан Старостин", сообщили ТАСС в местном департаменте промышленной политики.

"На сегодня в округ каботажного груза уже доставлено 7 170 штук контейнеров, в них - продукты питания и социально значимые продукты, а также почти 74 тыс. тонн генерального груза и почти 540 единиц техники", - говорится в сообщении.

В морскому порту Анадыря ТАСС уточнили, что к ним из Владивостока идет сухогруз "Капитан Старостин", который привезет в окружную столицу последний в этом году груз. В нем порядка 140 контейнеров с продуктами, стройматериалами, товарами народного потребления.

Ранее в окружном департаменте промышленной политики ТАСС сообщали, что завоз бензина на Чукотку в рамках летней навигации завершен, всего доставлено порядка 6 тыс. тонн этого топлива. При этом план поставки дизтоплива и авиационного керосина пока выполнен на 75%.

В Чукотском АО нет железных дорог, поэтому все грузы и топливо доставляются в регион морем в период летней навигации или по воздуху. Из-за логистических проблем в 2021 году на Чукотке навигация проходила со сложностями, в результате в некоторых торговых точках округа наблюдались перебои с поставкой продуктов. В 2022 году эти трудности были решены.