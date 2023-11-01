Авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку полетов в Москву

Рейсы в Россию будут выполняться только по направлению Ашхабад - Казань - Ашхабад

АШХАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Туркменистан", с 1 августа приостановившая рейсы из Ашхабада в Москву до 28 октября, продлила действие ограничения. Это следует из обновленного расписания рейсов, опубликованного 1 ноября на сайте авиакомпании.

Согласно ему, рейсы в Россию будут выполняться только по направлению Ашхабад - Казань - Ашхабад с периодичностью пять раз в неделю (по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям).

Как сообщала 1 августа авиакомпания, рейсы в Москву приостановлены в связи с обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов. В настоящее время из Туркмении в Россию осуществляют полеты две авиакомпании - "Туркменские авиалинии" и S7. Рейсы выполняются в Москву и Казань. При этом S7 рейсы в Москву не приостанавливала.