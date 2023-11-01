В России количество операций с криптовалютой за девять месяцев выросло втрое

Оно превысило 185 тыс.

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Количество операций с криптовалютой за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс., в 2022 году за аналогичный период их зафиксировано 60 тыс. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Мы видим значительное число операций с криптовалютой - их количество увеличилось в несколько раз за год. Так, по нашим данным, количество операций с криптовалютой за девять месяцев этого года превысило 185 тыс.", - сообщил он.

Чиханчин подчеркнул, что объем операций за указанный период вырос практически вдвое. Он также отметил, что криптовалютой активно пользуются наркоторговцы, террористы и коррупционеры, поэтому решение о ее регулировании "нужно принимать как можно скорее".

Директор Росфинмониторинга также рассказал, что существует инструментарий для отслеживания операций с криптовалютой - "Прозрачный блокчейн". Программный продукт был запущен Росфинмониторингом совместно с ВТБ по поручению президента, с помощью него возможно увидеть отправителя и получателя средств, сообщил Чиханчин. По его словам, сейчас создается единая база серых адресов, около 19 тыс. уже зафиксировано. Он также рассказал, что "Прозрачный блокчейн" уже запускается в некоторых Центральноазиатских странах, интерес к нему проявляют арабские, африканские и латиноамериканские государства.