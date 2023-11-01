В Якутии детям из Арктики обеспечат бесплатный проезд для участия в мероприятиях

Финансирование будет производиться по госпрограмме

ЯКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Бесплатный проезд обеспечат детям из арктических территорий Якутии для участия в официальных творческих, научных и спортивных мероприятиях. Принято постановление, утверждающее порядок предоставления проезда, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Детям из якутской Арктики будет предоставляться бесплатный проезд для участия в творческих, научных и спортивных мероприятиях. Постановление принято в целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию талантливых и одаренных детей из арктических районов Якутии", - говорится в сообщении. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

Постановление утверждает порядок предоставления проезда детям из арктических районов на официальные мероприятия. Финансирование будет производиться по госпрограмме развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов региона. "Поддержка и развитие молодого поколения являются ключевыми факторами для устойчивого развития нашей Арктической зоны. Мы стремимся создать условия, при которых каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал. Наши дети получают возможность расширить свои горизонты, углубить знания и навыки, а также делиться своими достижениями в науке, творчестве и спорте. Это не только поможет им в личном развитии, но и принесет пользу нашей республике", - процитировали в правительстве Бычкова.

В республике принят указ "О стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года". В состав Арктической зоны России входят 13 районов Якутии, в них проживают около 68 тыс. человек.