Макрон заявил о стратегическом значении Казахстана в развитии Транскаспийского маршрута

Президент Франции в ходе переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым отметил, что приветствует решимость республики развивать Транскаспийский коридор

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Казахстан имеет стратегическое значение для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров в расширенном формате с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

"Я приветствую вашу решимость развивать Транскаспийский коридор (ТМТМ - прим. ТАСС). Это соответствует нашим намерениям. Надеемся, что эта инициатива найдет поддержку в регионе. Ваша страна имеет стратегическое значение в этом отношении", - сказал Макрон. По его словам, в ходе встречи в узком формате главы государств обсудили сотрудничество, в том числе, в энергетике, сельском хозяйстве и фармацевтике. "Хотелось бы, чтобы больше было культурных и гуманитарных связей", - отметил президент Франции.

Макрон находится в казахстанской столице с официальным визитом.