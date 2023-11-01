Энергокомпании закачивают газ на Украину из-за заполнения газохранилищ в ЕС

По данным Gas Infrastructure Europe, хранилища ЕС в настоящее время заполнены почти на 99%, тем самым превышен целевой показатель Брюсселя 90%

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Западные энергокомпании все активнее закачивают природный газ в газохранилища на Украине из-за того, что емкости в Евросоюзе практически заполнены. Об этом сообщила газета Financial Timeshttps://www.ft.com/.

По данным Gas Infrastructure Europe, хранилища ЕС в настоящее время заполнены почти на 99%, тем самым превышен целевой показатель Брюсселя 90%. В 2023 году в резервуарах сообщества хранится гораздо больше газа, чем в 2022, из-за продолжающегося импорта сжиженного природного газа и снижения спроса, констатируют эксперты.

"Риск дефицита газа в Европе этой зимой низок. Ситуацию могут изменить лишь какие-либо крупные перебои в поставках или же наступление длительных, сильных холодов одновременно и в Европе, и в Азии", - приводит издание слова представителя консалтингового агентства Argus Наташи Филдинг. "Европа запаслась настолько, насколько могла", - добавила она.

Как сообщила ранее компания "Оператор ГТС Украины", поступление газа из Европы на Украину с целью хранения в подземных хранилищах страны в июле 2023 года достигло почти 600 млн куб. м, что является максимальным значением за последние 1,5 года. Этому способствуют предложенные Киевом низкие тарифы на хранение, а также освобождение от таможенных пошлин на три года, напоминает издание.

СМИ отмечали рискованность реализации данной идеи в свете боевых действий на территории Украины. Для решения этой проблемы Еврокомиссия рассматривает возможность принятия страховых гарантий, выданных государственными организациями. "Укртрансгаз" сообщал, что также разрабатывает сервисные гарантии в целях минимизации военных рисков для европейских клиентов.