Глава Минфина ФРГ заявил, что стране следует оставить мечты по отказу от угля к 2030 году

По мнению Кристиана Линднера, у властей нет уверенности, что в Германии есть достаточное количество других недорогих источников энергии

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер, состоящий в Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую коалицию, считает, что республике следует забыть про мечты об отказе от угольной энергетики к 2030 году, пока в стране не появится достаточно других недорогих источников энергии.

По его словам, в коалиционном соглашении члены СвДП, Социал-демократической партии и "зеленые" договорились, что выход из угольной энергетики в идеале должен быть перенесен на 2030 год. Однако пока у немецких властей нет уверенности, что в стране есть достаточное количество "недорогих энергоносителей, мы не должны мечтать об отказе от угольной энергетики в 2030 году", - заявил министр в интервью газете Koelner Stadt-Anzeiger. Он отметил, что, когда энергии в республике недостаточно, она становится дорогой.

Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил ТАСС 21 октября, что ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское топливо. "Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках - прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам", - пояснил он.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии за счет отключения угольных электростанций и АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально в переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия начала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" после того, как оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море. Один из этих газопроводов до этого не был сертифицирован немецкой стороной.

Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность нынешних плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год - это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку". Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.