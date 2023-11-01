Нацбанк Белоруссии: введение цифрового белорусского рубля упростит трансграничные платежи

Виртуальная валюта обладает юридически одинаковой ценностью с наличным и безналичным аналогом, напомнил зампредседателя банка Дмитрий Калечиц

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии рассматривает цифровой белорусский рубль как средство повышения доступности трансграничных платежей. Об этом заявил заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц во время Международного форума по банковским информационным технологиям "БАНКИТ-2023".

"Ключевая цель проекта [введение цифрового рубля] - трансграничные платежи в цифровых валютах центральных банков. Взаимодействие платформ цифровых валют центробанков позволит повысить доступность трансграничных платежей с контрагентами из стран-партнеров, что особенно важно в текущих условиях", - сказал Калечиц, его цитирует агентство БелТА. Он отметил, что введение цифрового белорусского рубля является стратегическим масштабным проектом Нацбанка, он позволит иметь ряд преимуществ для населения, бизнеса, банков и государства.

"Функционал смарт-контрактов позволит создавать новые финансовые сервисы для клиентов. Как следствие, банки и финансовые организации будут получать доходы, обслуживая смарт-контракты, предлагая новые продукты и услуги", - отметил Калечиц.

Он напомнил, что цифровой белорусский рубль определен как законное платежное средство, которое выполняет функции денег, эмитируется Нацбанком, обладает одинаковой ценностью с наличным и безналичным белорусским рублем. При этом расчеты будут относиться к безналичным.

Ранее Нацбанк утвердил концепцию развития платежного рынка республики и цифровизации банковского сектора на 2023-2025 годы. Регулятор отмечал, что она разработана с учетом российского опыта. Тему цифрового рубля президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая обсуждал с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. В концепции отмечается, что разработана дорожная карта, в которой предусмотрены три основных этапа внедрения цифрового рубля. Пока конкретные сроки его введения не называются.