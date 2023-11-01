Рост акций ОАК на Мосбирже превышал 2%

Положительная динамика отмечена на фоне сообщения о том, что опытный образец российского самолета Ил-96-400М совершил первый полет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Акции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в ходе торгов на Мосбирже росли более чем на 2%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена на фоне сообщения о том, что опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет.

По данным Мосбиржи на 12:30 мск, акции компании поднимались на 2,05%, до 1,789 рубля за шт. К 12:45 мск бумаги замедлили рост до 1,94% и торговались на уровне 1,787 рубля.

Ранее на сайте правительства РФ сообщалось, что полет проходил на высотах до 2 тыс. м, при скорости до 390 км/час и продолжался 26 минут.

Лайнер окрашен в ливрею в фирменном стиле Объединенной авиастроительной корпорации.