CNPC обсуждает с "Газпромом", "Роснефтью" и "Новатэком" добычу углеводородов

Китай старается работать со всеми сторонами, включая "Газпром", над развитием высококачественного энергетического сотрудничества, заявили в Пекине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Китайская CNPC обсуждает с "Газпромом", "Роснефтью" и "Новатэком" сотрудничество в части торговли углеводородами и расширения трубопроводов. Об этом заявил вице-президент компании CNPC Се Цзюнь в ходе Петербургского международного газового форума.

"Сейчас мы с "Роснефтью", "Газпромом" и "Новатэком" обсуждаем вопросы по совместной разработке нефтегазовых месторождений, расширению возможностей трубопроводных проектов и торговле углеводородами", - сказал он.

По словам представителя китайской компании, Россия обладает богатыми запасами нефти и газа, а Китай имеет огромный рынок потребления энергоресурсов. "Я уверен, что наше сотрудничество в энергетической сфере будет становиться все лучше и лучше. Китай старается работать со всеми сторонами, включая "Газпром", над развитием высококачественного энергетического сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды, чтобы сообща содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию газовой отрасли", - сказал он.