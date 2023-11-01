Средняя цена нефти Urals в январе - октябре снизилась до $61,84 за баррель

По данным Минфина РФ, за тот же период 2022 года она составляла $79,57 за баррель

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе - октябре снизилась в 1,29 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила $61,84 за баррель, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе - октябре 2023 года сложилась в размере $61,84 за баррель, в январе - октябре 2022 года - $79,57 за баррель", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2023 года сложилась в размере $81,52 за баррель, что в 1,15 раз выше, чем в октябре 2022 года ($70,62 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в октябре 2023 года составила $91,09.

Ранее Минфин сообщал, что средняя цена Urals в январе - сентябре составила $59,54 за баррель.

В основу федерального бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который предполагает постепенное снижение цен на нефть российской экспортной марки Urals (с $80 за баррель в 2022 году до $65 за баррель в 2025 году).