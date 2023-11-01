"Россети" обеспечат электроэнергией новую тяговую подстанцию БАМ-2 в Кузбассе

На реализацию проекта будет направлено 160 млн рублей

ТАСС, 1 ноября. "Россети" начали реконструкцию линии электропередачи 35 кВ от центра питания 110 кВ "Красный брод" в Кемеровской области для проекта БАМ-2. Об этом говорится в сообщении "Россети Сибирь".

"Компания "Россети Сибирь" начала реконструкцию линии электропередачи 35 кВ от центра питания 110 кВ "Красный брод", расположенного на западе Кемеровской области. Транзит задействован в электроснабжении действующей тяговой железнодорожной подстанции "Тырганская". Кроме того, от него будет запитан новый объект инфраструктуры Восточного полигона железных дорог", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы проводят по второму этапу макропроекта развития схемы электроснабжения Восточного полигона железных дорог БАМ-2. До конца года планируется смонтировать 42 опоры, проложить грозотрос и более 33 км провода отечественного производства на участке протяженностью 5,4 км. На реализацию проекта будет направлено 160 млн рублей.

После этого "Россети" проведут реконструкцию самой подстанции 110 кВ "Красный брод". После установки нового силового оборудования его трансформаторная мощность вырастет на 76% до 126 МВА.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.