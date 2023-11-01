В Казахстан вернули более $2 млрд незаконно выведенных активов

Премьер Алихан Смаилов напомнил, что специальный комитет при Генпрокуратуре работает с 2022 года по поручению президента Токаева

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана с 2022 года вернули в собственность государства незаконно выведенные активы на общую сумму 945 млрд тенге (более $2 млрд). Об этом сообщил журналистам премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"По информации Генеральной прокуратуры, на сегодняшний день уже возвращены активы на общую сумму 945 млрд тенге, в том числе порядка $600 млн - из-за рубежа. Эта работа продолжается", - сказал Смаилов.

Он напомнил, что в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был принят закон о возврате незаконных активов. В Генеральной прокуратуре был создан специальный комитет, также начала работу комиссия во главе с премьер-министром по возврату незаконных активов.

В июне 2022 года Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься возвратом финансовых средств, незаконно выведенных гражданами Казахстана за рубеж.