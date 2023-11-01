На Украине зарегистрировали иск о признании банкротом авиакомпании Коломойского

Согласно данным аналитической платформы "Опендатабот", общие долги МАУ по итогам 2022 года составили свыше $565,2 млн

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева зарегистрировал иск государственного Укрэксимбанка о признании банкротом крупнейшей украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Это следует из электронной базы исков, зарегистрированных в украинских судах.

Согласно данным аналитической платформы "Опендатабот", общие долги МАУ по итогам 2022 года составили 20,5 млрд гривен (свыше $565,2 млн). Как сообщает украинская версия журнала Forbes, в последние месяцы идет распродажа имущества авиакомпании. Так, покупатели уже приобрели логотип перевозчика за $3 тыс., а также больше доли в двух ценных активах. Forbes со ссылкой на несколько собеседников, работавших топ-менеджерами в авиаперевозчике, информирует, что имущество МАУ распродают дешевле рынка, а это может свидетельствовать о подготовке к объявлению о банкротстве компании уже к концу этого года.

МАУ базируется в киевском международном аэропорту Борисполь. До кризиса компания выполняла около 1,1 тыс. внутренних рейсов, а также летала в страны Европы, СНГ, в США, Азию и на Ближний Восток и обеспечивала стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3 тыс. городов. С осени 2022 года перевозчик не совершил ни одного рейса из-за неуплаты счетов.

Коломойский сейчас находится под стражей по обвинению в коррупции. 2 сентября он был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.