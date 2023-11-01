FT: в Уганде сожалеют о решении США исключить ее из торгового партнерства

Согласно заявлению старшего советника по торговле президента страны Сьюзан Мухвези, этот шаг американского правительства негативно скажется на экономике государства

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Угандийские власти сожалеют о решении США прекратить участие страны в программе "Закона о росте и возможностях Африки" (AGOA), предоставлявшей беспошлинный доступ для товаров местного производства. Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно заявлению старшего советника по торговле президента Уганды Сьюзан Мухвези, этот шаг правительства США негативно скажется на экономике страны. При этом ранее президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что выход из AGOA позволит создать больше рабочих мест на текстильных предприятиях, поскольку по условиям программы Уганда являлась рынком сбыта подержанной одежды из США, что мешало развитию легкой промышленности, отмечает угандийская газета Monitor.

Помимо Уганды, США планируют прекратить участие Габона, Нигера и Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в программе AGOA c 1 января 2024 года. Однако для ЦАР последствия этой меры будут минимальными в связи с низким товарооборотом между двумя странами, подчеркивает Financial Times.

По данным издания, ЮАР извлекает наибольшую выгоду из AGOA, ее торговый оборот с США за 2022 год достиг $15 млрд, а ее текстильная и автомобильная промышленность "в значительной степени зависят от предоставляемых США преференций". Отмечается, что Эфиопия наиболее пострадала от прекращения в 2022 году участия в AGOA - более 12 тыс. человек, занятых в легкой промышленности, потеряли работу.

Программа AGOA, созданная в 2000 году, предоставляет экспортным товарам из африканских стран беспошлинный доступ на рынок США. Срок ее действия истекает в сентябре 2025 года, но уже ведутся дискуссии о том, следует ли ее продлевать и на какой срок.